São Paulo anuncia contratação de atacante David, ex-Fortaleza

O São Paulo anunciou a contratação do atacante David, do Internacional. O atleta de 27 anos assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada de 2023 e foi um pedido do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o jogador durante a passagem pelo Fortaleza, em 2020 e 2021.

“Estou muito feliz com esta oportunidade de fazer parte do clube. Que seja um grande ano para todos nós e eu possa encontrar logo a torcida no Morumbi”, afirmou ao site oficial do time.

Na negociação, o clube pagará R$ 1,2 milhão pelo reforço. Ao fim do período, tem cláusula de compra em definido por 4 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões, na cotação atual).

O jogador será o 7º reforço do São Paulo para 2023. A lista tem o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Méndez, o meia Wellington Rato e os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho.

David no Fortaleza

Legenda: O atacante David marcou 25 gols com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

David chegou ao Fortaleza em 2020 após investimento de R$ 5 milhões junto ao Cruzeiro. Com força física e velocidade, o atacante ganhou destaque sob o comando de Ceni e se tornou titular absoluto. Ao todo, foram 112 jogos, com 25 gols e 12 assistências pelo Leão.

No início da temporada de 2022, o atleta recebeu contato do Internacional e desejou a transferência. Assim, a diretoria tricolor, que tinha 45% dos direitos econômicos do jogador, comercializou 35% por R$ 10,8 milhões, ainda mantendo 10% para uma negociação futura.