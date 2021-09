São Paulo alivia pressão e respira no Brasileirão vencendo o Atlético-GO; veja outros resultados

Eliminado da Copa do Brasil e pressionado pela proximidade da zona do rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo conseguiu respirar. Com uma vitória diante do Atlético Goianiense por 2 a 1, neste domingo (19), no Morumbi, a equipe conseguiu abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento.

Com os gols de Luciano e Rigoni, o São Paulo chegou a 25 pontos. Foi apenas a sexta vitória do time tricolor no torneio. Mateus Barbosa descontou.

A partida foi difícil. Depois de abrir 2 a 0 com segurança, o São Paulo recuou, permitiu o primeiro gol do Atlético e terminou o jogo no sufoco. O time venceu, mas a luta contra as últimas colocações deve continuar nas próximas rodadas.

Foi a primeira partida do São Paulo após a eliminação na Copa do Brasil diante do Fortaleza. Com o triunfo, o São Paulo encerrou uma invencibilidade de sete partidas dos goianos, que somavam seis empates e uma vitória.

Sem Miranda, suspenso, o técnico Hernán Crespo abriu mão da escalação com três zagueiros. Em contrapartida, reforçou o meio-campo com três volantes. Os laterais, principalmente Reinaldo, tiveram maior presença ofensiva. Sem Benítez e Igor Gomes, a armação das jogadas ficou com Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. As peças se movimentaram mais e o time conseguiu um jogo mais dinâmico que as últimas partidas.

Paralelamente à mudança tática, o time esteve mais "ligado" no jogo. Esse termo subjetivo significa uma troca de passes mais rápida da defesa para o ataque. Talvez quer dizer que os meias estavam chegando mais ao ataque, o que não aconteceu nos últimos jogos. Briga em cada dividida.

Nos minutos finais, o São Paulo sofreu para segurar o placar e mostrou como a equipe ainda vive um momento difícil no Campeonato Brasileiro.

Resultado das partidas deste domingo

O dia foi de partidas pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira os placares dos jogos deste domingo.

Internacional 1 x 0 Fortaleza

São Paulo 2 x 1 Atlético-GO

Corinthians 0 x 1 América-MG

Flamengo _ x _ Grêmio

Cuiabá _ x _ Fluminense