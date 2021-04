São Caetano acerta contratação de atacante Walter, ex-Goiás

O São Caetano acertou a contratação do atacante Walter, ex-Fluminense, Goiás e Athletico-PR. O jogador é aguardado em São Caetano do Sul (SP) nas próximas horas para fazer exames médicos, assinar contrato e ser apresentado como o principal reforço para a temporada.

O atleta chega para liderar a equipe em busca da permanência no Campeonato Paulista e, quem sabe, da classificação às quartas. Ele terá como treinador Paulinho McLaren.

Além de Walter, a comissão técnica conta no setor ofensivo com nomes como Fernando, Luizinho, Emerson Lima, William Amorim, Diego Cardoso e Filipe Carvalho.

A viabilização da contratação de Walter, que recentemente rescindiu o contrato com o Vitória, só foi possível graças à boa relação entre Rodrigo Sodré, agente que representou o lado do jogador, e o novo CEO da equipe, Márcio Granada. O dirigente, responsável pela nova gestão do São Caetano, foi quem conduziu a negociação.

Histórico

Walter tem 31 anos e apareceu no futebol com a camisa do Internacional. Não demorou para ser contratado pelo Porto, de Portugal. Jogou também por Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético Goianiense, Paysandu, CSA e Vitória, seu último clube e por onde atuou na juventude.

O atacante esteve no elenco campeão da Copa Libertadores pelo Internacional em 2010, mas foi protagonista mesmo na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro (2012) e do Campeonato Goiano (2013) pelo Goiás. Foi campeão estadual pelo Athletico-PR em 2016 e Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, em 2009.