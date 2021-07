São Caetano acerta contratação com cantor de funk MC Livinho

O São Caetano acertou a contratação do cantor de funk MC Livinho, 26 anos. O agora jogador de futebol será apresentado na próxima terça-feira (26), às 15h, no estádio Anacleto Campanella, onde também assinará contrato válido até o fim desta temporada. As informações são do Globo Esporte.

MC Livinho acumula milhões de visualizações em plataformas de música e vídeos na internet. Ele esteve reunido, na última semana, com a diretoria do clube paulista para definir os últimos detalhes da negociação para voltar ao futebol. O CEO do São Caetano, Manoel Sabino Neto, confirmou a contratação ao veículo.

Legenda: Cangor será apresentado oficialmente na próxima terça (26) Foto: Leonardo Lima/AD São Caetano

"O Livinho acertou conosco até o fim da Copa Paulista, que será realizada ainda nesse período sem a previsão de retomada de grandes eventos, mas será diferente dos moldes do Audax", disse Sabino Neto, acrescentando que o artista "não vai ter brincadeira" e integrará o time para "treinar e jogar sério".

"Sabemos da qualidade técnica dele. Nossa intenção é recolocar o São Caetano como quinta força de São Paulo, então é um passo importante de visibilidade", ressaltou o CEO.

Em junho, o artista lançou videoclipe da canção "Baby Glock" no YouTube. Na última sexta-feira (16), Livinho divulgou nova faixa, "Testemunha Ocular", em parceria com o cantor SGZ, nas redes sociais.

Terceira tentativa

Esta será a terceira tentativa do cantor de ser jogador profissional. MC Livinho é visto constantemente em jogos festivos de fim de ano, nos quais chega a ter atuações de destaque. O funkeiro chegou a passar por um período de testes no Oeste em 2019, mas não avançou nas negociações para defender o time.

Em março de 2020, o sonho de Livinho — que atua como atacante — teve um novo capítulo: ele chegou a ser registrado pelo Audax e a ter apresentação marcada. A regularização do jogador foi feita no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entretanto, a empresa responsável por agenciar a carreira do jogador na época vetou a tentativa por possíveis conflitos na agenda de shows dele.

Agora, após trocar de empresários, o funkeiro tentará mais uma vez realizar o sonho de criança: ser jogador profissional de futebol.

O São Caetano se prepara para disputar a Copa Paulista, marcada para iniciar no dia 14 de setembro. O Azulão estreará no grupo 4, contra o Portuguesa, no dia 17 de setembro, no Anacleto Campanella. Além deles, Atibaia, Taubaté e Juventus estão no grupo.

O São Caetano, além de poder contar com MC Livinho entre os atletas, pode ter, também, os filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca, que passarão por reavaliação após período de testes.