Santos x Vitória em jogo decisivo para o Fortaleza: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A
Santos e Vitória se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Alvinegro Praiano é o 16º colocado com 31 pontos e vem de vitória diante do Corinthians, na Vila, por 3x1.
Já o Leão da Barra é o 17º colocado com 28 pontos e venceu o Bahia na rodada anterior por 2x1 no Barradão.
Assim, a partida é decisiva e um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza é um dos interessados na partida, já que a distância para o Z4 aumentará para 9 pontos se o Santos vencer ou se manterá em 7 caso o Vitória vença ou ficará em 8 se a partida terminar empatada.
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Ramon; Matheuzinho e Renzo López (Carlinhos). Técnico: Jair Ventura
Arbitragem:
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)