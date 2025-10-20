Diário do Nordeste
Santos x Vitória em jogo decisivo para o Fortaleza: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Santos recebe o Vitória nesta segunda feira em confronto direto contra o rebaixamento
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Vitória se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Alvinegro Praiano é o 16º colocado com 31 pontos e vem de vitória diante do Corinthians, na Vila, por 3x1.

Já o Leão da Barra é o 17º colocado com 28 pontos e venceu o Bahia na rodada anterior por 2x1 no Barradão.

Assim, a partida é decisiva e um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza é um dos interessados na partida, já que a distância para o Z4 aumentará para 9 pontos se o Santos vencer ou se manterá em 7 caso o Vitória vença ou ficará em  8 se a partida terminar empatada. 

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda 

VITÓRIA 

Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Ramon; Matheuzinho e Renzo López (Carlinhos). Técnico: Jair Ventura 

Arbitragem:


Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

