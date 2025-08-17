Santos x Vasco na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Escrito por
Daniel Farias
Santos e Vasco se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 neste domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h, no estádio Morumbis, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Santos x Vasco na Série A do Brasileirão terá transmissão da Globo e do Premiere, na televisão.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David.
SANTOS X VASCO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 20ª rodada da Série A do Brasileirão
- Local: estádio Morumbis, em São Paulo (SP)
- Data: 17/08/2025 (domingo)
- Horário: 16h (de Brasília)
