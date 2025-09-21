Santos x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 24ª rodada da Série A
O Santos enfrenta o São Paulo pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília). A partida será na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Peixe tem 23 pontos e está em 16º na Série A. Já o Tricolor Paulista tem 35 pontos e está na 7ª colocação.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS:
Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
SÃO PAULO:
Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Mailton; Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Dinenno (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)