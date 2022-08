Santos x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (21), em mais uma rodada do Brasileirão. O Clássico será na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília).

Os times estão em situações parecidas na bela. O Peixe está em 10º, com 30 pontos, enquanto o São ocupa a 11ª posição com 29. Os três pontos podem ajudar as equipes a se aproximarem da zona da Libertadores.

O Peixe vem de sequência de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Já o tricolor paulista chega embalado pela conquista da vaga na semi da Copa do Brasil e voltou a vencer no Brasileirão.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: João Paulo; Madson (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires), Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carabajal (Luan); Soteldo (Lucas Braga), Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Técnico: Lisca.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Colorado), Nestor, Patrick e Reinaldo; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Santos x São Paulo

Data e hora: 21/08, às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).