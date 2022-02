Santos x São Bento: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e São Bento entram em campo logo nesta quinta-deira (10), às 19h, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A partida ocorre na Vila Blemiro. O peixe ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 5 pontos. Enquanto isso, o São Bernardo é líder do Grupo B, com 7 pontos.



Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Santos x São Bento: 5ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 10/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Braga, Marcos Leonardo, Ângelo.

São Bento: Júnior Oliveira; Cristovan, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Rodrigo Souza, Ligger e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davô.

