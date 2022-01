Santos x Palmeiras pela final da Copinha: onde assistir, horário, palpites e escalações

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vem aí. O título do maior torneio de base do Brasil será disputado por Santos e Palmeiras nesta terça-feira (25), às 10 horas da manhã, no Allianz Parque.

O clássico paulista será acompanhado apenas pela torcida do Verdão. As equipes Sub-20 chegam sem desfalques para a disputa. O torneio reuniu 128 times de todo o país divididos em 32 chaves

O Alvinegro foi campeão em 1984, 2013 e 2014. Agora, o Peixe briga pelo quarto título com uma campanha de seis vitórias e dois empates, além de 17 gols marcados e quatro sofridos.

Na semi, venceu o América-MG por 3 a 0, com gols de Wesley Patati e Lucas Barbosa (2). Suspenso, o artilheiro do time não joga a final. Essa é a melhor do clube desde a última vez que subiu ao lugar mais alto do pódio da Copinha.

Já o alviverde busca o título inédito, na terceira decisão que disputa. Foi vice em 1970 e 2003. Na edição deste ano, são sete vitórias e um empate, além de 25 gols marcados e cinco sofridos. Na semifinal, o Verdão venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Giovani. Endrick, artilheiro, é o grande destaque da equipe comandada por Paulo Victor Gomes, que vai a campo sem desfalques.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo canal fechado SporTV.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS

Diógenes, Sandro, Derick, Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos, Weslley Patati, Fernandinho e Rwan Seco. Técnico: Elder Campos.

PALMEIRAS

ateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Gabriel Silva e Vitinho. Técnico: Paulo Victor Gomes.

FICHA TÉCNICA

Santos x Palmeiras

Data e hora: 25/01/2022, às 10 horas

Local: Allianz Parque, SP.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte