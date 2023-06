Santos x Newell's Old Boys: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Santos enfrenta o Newell's Old Boys nesta terça-feira (6) pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto é válido pelo Grupo E, com o Peixe precisando vencer em casa para manter suas chances de classificação.

O time paulista é apenas o 3º colocado com 4 pontos, atrás do time argentino, que tem 12 e lidera com 100% de aproveitamento, e o vice-líder Audax Italiano, do Chile, que tem 7.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: SBT, ESPN4, Star+ e Claro tv+

Escalação

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi, Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington (Marcos Leonardo), Soteldo. Técnico: Odair Hellmann

Newell's Old Boys

Hoyos; Velázquez, Guillermo Ortiz, Ditta; Armando Méndez; Juan Sforza, Marcos Portillo, Lisandro Montenegro; Aguirre, Reasco, Jonathan Menéndez.

Santos x Newell's Old Boys

Estádio: Vila Belmiro,em Santos

Data: terça-feira, 6 de junho de 2023

Horário: 21:30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Antonio Garcia (URU)