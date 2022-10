Santos x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, o Santos recebe, na Vila Belmiro às 20h, a equipe do Juventude. Os times chegam para o confronto em situações diferentes. A equipe comandada por Orlando Ribeiro, vem de derrota para o Atlético-MG e o Juventude chega após empate com Corinthians.

Na tabela de classificação, o Santos possui apenas sete pontos de diferença se comparado ao Cuiabá, primeiro clube da zona de rebaixamento e ocupa a 14ª posição com 37 pontos, enquanto que o Juventude já ocupa há 11 rodadas consecutivas a lanterna do campeonato, com 20.

Devido às ausências de jogadores como Soteldo, Maicon, Madson e Nathan (Suspenso), o Santos chega para o confronto com mudanças no time principal. O Juventude não terá desfalques e o time deverá permanecer o mesmo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais SporTv e Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Santos: João Paulo, Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro

Juventude: Pegorari, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Thalisson e Moraes; Elton, Jadson, Chico, Capixaba e Rafinha; Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zannella

Santos x Juventude | Ficha Técnica

Dia: 10/10/2022

Horário: 20h

Local: Vila Belmiro - SP

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)