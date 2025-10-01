Santos x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional
Santos x Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Santos x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do TV Globo, Premiere e getv..
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon, Edenilson e Cristaldo; André Henrique. Técnico: Mano Menezes
SANTOS X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo
-
Data: 01/10/2025
-
Horário: 21h30