Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Santos x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:49)
Jogada
Legenda: Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Santos x Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Santos x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do TV Globo, Premiere e getv..

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon, Edenilson e Cristaldo; André Henrique. Técnico: Mano Menezes

SANTOS X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

  • Data: 01/10/2025

  • Horário: 21h30

Assuntos Relacionados
Foto de Santos x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Santos x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* Há 35 minutos

Jogada

Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Sport x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Norde Vôlei embarca para primeiro torneio amistoso de pré temporada, em Goiânia-GO

Equipe cearense visa se preparar para a Superliga B 2025/2026, em jogos contra Goiás Vôlei e Brasília Vôlei

Redação Há 2 horas
Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A

Jogada

Vitória tem retornos de titulares contra o Ceará na Série A; veja provável escalação

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, no estádio Barradão

Daniel Farias 01 de Outubro de 2025
Foto de Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Mirassol x RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 01 de Outubro de 2025