Santos x Goiás: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Santos entra em campo nesta segunda-feira (5), às 20h (horário de Brasília), contra o Goiás pelo Brasileirão. A partida será na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

O Alvinegro praiano é o 9º colocado com 34 pontos e pode chegar ao G8 se vencer. Já o Esmeraldino é o 11º com 32 e ultrapassará o adversário se vencer. Assim, trata-se de um confronto direto da Série A.

Momento

O Santos vem de empate em 0 a 0 fora de casa contra o Cuiabá, mas jogando na Vila Belmiro, venceu o São Paulo por 1 a 0. Já o Goiás, vem de três vitórias seguidas no Brasileirão e incluindo o duelo fora de casa no Mineirão diante do Atlético Mineiro por 1 a 0.

Palpites

Escalação

SANTOS:

João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca

GOIÁS:

Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

Santos x Goias

Estádio: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Horário: 20:00h (de Brasília), segunda-feira, 5 de setembro

Árbitro: Anderson Daronco