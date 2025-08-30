Santos x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 22ª rodada do torneio nacional
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Santos x Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), pela 22ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, na Vila Belmiro, em Santos. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Santos x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Neymar e Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.
SANTOS X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Vila Belmiro, em Santosr
-
Data: 31/07/2025
-
Horário: 16h
