Santos x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Santos x Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), pela 22ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, na Vila Belmiro, em Santos. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Santos x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Neymar e Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

SANTOS X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA