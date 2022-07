Santos x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Flamengo entram em campo nesta sábado (2), às 19h, pela 15ª rodada da Série A. O Alvinegro Praiano vem de empate sem gols com o Corinthians e o rubro-negro venceu do América (MG) por 3 a 0 na última rodada. O confronto acontece no Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Palpites

Escalação

Santos: João Paulo, Auro, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lázaro e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA | SANTOS X FLAMENGO

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 02/07/22 (sábado)

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

