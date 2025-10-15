Santos x Corinthians pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A
Santos e Corinthians se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O Peixe é o 16º colocado com 28 pontos e vem de derrota para o Ceará por 3x0 no Castelão. Já o Timão, é o 12º colocado com 33 pontos e vem de vitória diante do Botafogo por 2x0 no Beira-Rio.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Corinthians:
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)