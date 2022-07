Oito torcedores foram detidos após atos de violência durante Santos e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo na Vila Belmiro, realizado nesta quarta-feira (13), foi marcado por arremesso de bombas no gramado, além de agressão ao goleiro Cássio após o fim do jogo.

O árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima relatou as ocorrências em súmula.

"Informo que a partida foi paralisada aos 39 minutos do segundo tempo devido a utilização de sinalizadores por parte da torcida do Santos, informo ainda que foram arremessadas bombas para dentro do campo, explodindo na área penal onde era defendida pela equipe do Corinthians, ficando por este motivo 4 minutos com a partida paralisada. Ao final da partida, voltaram a ser arremessadas bombas para dentro do campo de jogo, onde estava localizada a meta defendida pela equipe do Corinthians, e tendo inclusive a invasão de campo por torcedores do Santos", informou o árbitro.

Agressões a Cássio

Em outro trecho, o árbitro relata a agressão sofrida por Cássio, goleiro do Corinthians, e as ações seguintes:

"Um desses torcedores conseguiu agredir o atleta do Corinthians, sr Cássio Ramos, número 12, com um pontapé em sua perna. Foi necessário a intervenção da Polícia Militar. A equipe do Corinthians teve que deixar o campo às pressas. A equipe de arbitragem não conseguiu visualizar outras agressões. Foi informado pelo delegado da partida, senhor Wilson Roberto Santoro, que sete torcedores que invadiram o campo foram detidos e encaminhados para o Jecrim, porém até o fechamento desta súmula não foi informado nenhum número de registro policial", descreveu.

Punições

O STJD pode punir o time da Vila Belmiro por causa das invasões, das bombas e da agressão ao goleiro do Corinthians. O clube comandado por Vítor Pereira divulgou nota em repúdio ao ocorrido e disse que vai buscar punições para os responsáveis.

"O Corinthians lamenta e considera inaceitável a violência sofrida por nossos atletas e comissão técnica nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, após o fim da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, diante do Santos. Bombas, invasão de campo e agressão aos nossos jogadores tornaram perigosa a saída de campo, que foi dominada por um clima extremamente hostil. Passado o susto, todos nossos profissionais estão em segurança. Cobraremos as medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam."

