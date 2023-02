Santos x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Santos enfrenta o Corinthians neste domingo (26), pelo Campeonato Paulista de 2023. A partida ocorre na Vila Belmiro, em São Paulo, às 16h, pela 11ª rodada da competição estadual.

Na tabela, o Peixe está na 3ª posição do Grupo A, com 13 pontos, enquanto o Timão é o 1º do Grupo C, com 18.

Pelo regimento, o torneio tem quatro chaves, cada uma com quatro times, e os participantes enfrentam os rivais dos demais chaveamentos, classificando só os dois primeiros.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão do Premiere e da Record TV.

Palpite

Escalações

Santos | João Paulo; João Lucas, Joaquim, Maicon e Felipe Jonatan.; Dodi, Lucas Lima e Sandry; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico : Odair Hellmann.

| João Paulo; João Lucas, Joaquim, Maicon e Felipe Jonatan.; Dodi, Lucas Lima e Sandry; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. : Odair Hellmann. Corinthians | Cássio; Fágner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Adson e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Ficha técnica | Santos x Corinthians

Competição: Campeonato Paulista de 2023 - 4ª rodada

Local: Vila Belmiro, em São Paulo

Data: 26 de feveiro, domingo.

Horário: 16h.

Transmissão: Premiere e Record TV.