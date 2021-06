Santos x Ceará: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão

Após estrear na Série A do Campeonato Brasileiro com o pé direito, vencendo o Grêmio por 3 a 2 no Castelão, o Ceará fará seu 1º jogo fora de casa, diante do Santos, às 21 horas na Vila Belmiro. Com o adversário em crise ao ser eliminado na fase de grupos da Libertadores e superado na estreia por 3 a 0 pelo Bahia em Salvador, o Vovô tem a chance de buscar pontos e construir uma arrancada já no início de certame.

Se diante do Grêmio no último domingo, o técnico Guto Ferreira escalou uma equipe reserva pensando no Clássico-Rei pela ida da 3ª Fase da Copa do Brasil três dias depois, para este jogo a estratégia deve se repetir. Isso porque, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o maior rival será no dia 10, na quinta-feira, e após o empate em a 1 a 1, a vaga está completamente aberta.

Confira a análise da partida

Assim, Guto deve escalar praticamente a mesma formação que venceu o Grêmio, mas com alguns "reforços" pontuais como Fernando Sobral, Bruno Pacheco e Vina, como indica o treinador.

Legenda: O técnico Guto Ferreira deve poupar mais uma vez o time titular do Ceará hoje Foto: Kid Jr

Guto Ferreira Técnico do Ceará "Analisaremos com a fisologia do clube e planejaremos da melhor forma possível. Entre o jogo do Santos e do de volta da Copa do Brasil teremos 4 dias para nos recuperar. Ainda estamos com a estrutura bastante aglomerada de partida. Foram 15 partidas no mês de maio e nos últimos 40 dias foram 20 partidas. Alguns jogadores que atuaram hoje jogarão contra o Santos, já outros, não".

Um dos que podem entrar em campo como titular é o volante Fernando Sobral.

"Temos um grande jogo e uma grande oportunidade de fazer três pontos no Brasileiro. Ganhando confiança e ritmo de jogo, logo logo vamos chegar no nosso ideal falando de entrosamento e conseguir os objetivos que temos pela frente", disse ele.

Santos

O time santista chega pressionado para o confronto mesmo após vencer o Cianorte/PR pela Copa do Brasil no meio de semana. O time de Fernando Diniz foi eliminado na 1ª Fase da Libertadores e na estreia da Série A foi goleado pelo Bahia por 3 a 0 em Salvador.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não conta com Lucas Braga, desfalque por uma lesão na coxa esquerda – Marcos Guilherme é o favorito a herdar a vaga. Em compensação, o Peixe terá o retorno de Moraes, que não esteve à disposição contra o Cianorte porque já havia atuado na Copa do Brasil pelo Mirassol.

Ficha Técnica

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 05 de junho de 2021, às 21 horas

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Lúcio Beiesford Flor e André da Silva Bittencourt (RS)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Santos

John (João Paulo); Pará, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

Ceará

Richard; Buiú, Messias, Jordan, Bruno Pacheco; Charles, Oliveira, Vina, Sobral; Rick e Cléber. Técnico: Guto Ferreira