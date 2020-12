Santos x Ceará: o que está em jogo, onde assistir e prováveis escalações

Um sonho que parecia muito distante, mas que vai se tornando mais palpável e, pela situação de tabela, pode se tornar realidade. É assim que o Ceará encara a possibilidade de lutar por uma inédita classificação para a Taça Libertadores. E é com o objetivo de se aproximar de vez do G-6 da Série A do Brasileiro que o Vovô encara o Santos, neste domingo (26), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada.

Atualmente na 10ª posição, com 35 pontos, o Ceará está a seis pontos do Palmeiras, o 6º colocado na tabela. A escalada no objetivo de chegar ao pelotão de cima da tabela passa por vencer confrontos diretos que são cruciais, como o de hoje.

No meio do caminho, o Santos está em 8º, com 38 pontos. Vitória faz o time cearense igualar a pontuação do paulista e ultrapassar nos critérios de desempate, já garantindo o salto de, pelo menos, uma posição, com chances de ganhar ainda mais outra, caso o Corinthians não vença o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Apesar de manter o equilíbrio e os pés no chão, o próprio elenco de jogadores sabe que é possível sonhar mais alto na temporada.

“Nossa primeira meta é chegar aos 45 pontos para livrar o risco de rebaixamento, mas conforme as coisas estão indo, a gente pensa e sonha alto. A gente sabe que a Sul-Americana está cada vez mais perto, mais palpável, e a gente sabe que tem muita coisa pra acontecer. Tem time brasileiro na Libertadores, tem Copa do Brasil, então o G-6 pode virar G-8. Quem sabe a gente possa também pensar numa pré-Libertadores. Vamos com pés no chão, meta por meta, para quem sabe no final a gente comemorar algo grande”, disse o meia Vina, artilheiro do time no ano, com 18 gols.

O adversário é um velho conhecido. Em 2020, os times já se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. Nos duelos mais recentes, o Ceará levou a melhor, com a classificação sobre o Peixe nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os principais desfalques são o atacante Léo Chú, que está suspenso, e o goleiro Richard, que testou positivo para Covid-19, e o zagueiro Luiz Otávio, com desconforto muscular. Com isso, Guto Ferreira pode optar por escalar Charles e fortalecer a marcação. No sistema defensivo, Fernando Prass e Klaus devem retomar a titularidade.

Confrontos diretos

Algo que anima os alvinegros é que o Vovô tem tido um bom aproveitamento nos confrontos diretos recentes, com vitórias sobre Vasco, Bahia e Fortaleza, em Clássico-Rei disputado no último domingo, que deixou o ambiente em Porangabuçu ainda mais leve.

Com o bom momento, é grande a confiança de que o Ceará possa retornar de Santos com um resultado positivo e tranquilidade na tabela.

Retornos

Para a partida, o técnico Guto Ferreira conta com o retorno de dois jogadores importantes. O primeiro é o volante William Oliveira, que desfalcou o Ceará na maior parte do Campeonato Brasileiro após cirurgia no joelho e já treina com o restante do elenco desde a semana passada.

Além dele, o atacante Felipe Vizeu, que havia sofrido estiramento na coxa esquerda contra o Atlético-MG, em novembro, já encerrou o período de transição, retomou as atividades em grupo e também é opção para a comissão técnica.

Ficha técnica

Ceará x Santos

Competição: Série A do Brasileiro - 27ª rodada

Local: Vila Belmiro, em Santos/SP

Data: 27 de dezembro - 18h15

Árbitro: Rodolpho Toski Marques/PR

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e em Tempo Real no site do Diário do Nordeste

Santos: John; Madson, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Charles, Lima Vina; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.