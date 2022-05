Santos x Ceará: equipes estão escaladas para o duelo pela 7ª rodada da Série A; veja

O técnico Dorival Júnior escalou o Ceará praticamente com força máxima e com novidades para enfrentar o Santos neste sábado (21) pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro.

Mesmo sem Vina, ainda se recuperando de lesão, o Vovô tem os retornos de Messias e Richard Coelho, além da titularidade de Zé Roberto. O trio de meias ofensivos é formado por Erick, Lima e Mendoza, em grande fase.

O Santos é o 5º colocado da Série A com 10 pontos, enquanto o Vovô é o 19º com 4.



Veja escalações



Santos:

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Angulo e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos







Ceará:

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho, Erick, Lima, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Dorival Junior