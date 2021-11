Santos x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Santos recebe o Bragantino nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes vivem situações opostas no Brasileirão. Enquanto o time santista está ameaçado de rebaixamento, em 16º com 35 pontos, o Massa Bruta é o 4º colocado com 49 e busca uma vaga direta na Libertadores, via G-4.

Treino de hoje. Vamos! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/IO5E07iVRB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 9, 2021

O Santos vem de derrota para o Palmeiras em casa, na Vila Belmiro por 2 a 0, mesmo resultado do Bragantino, que foi derrotado em casa para o Athletico/PR.

Terça-feira de trabalho com ⚽️ antes de pegar a estrada 🚌 rumo à Baixada Santista. #DaLheBraga



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/B5mT3MuuhR — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 9, 2021

Santos x Bragantino

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Santos

João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Kaiky; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Artur; Helinho, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Ficha Técnica

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e Hora: 10 de Novembro de 2021 - 19 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi - RS e Jose Eduardo Calza - RS