Santos joga mal, empata com Athletico-PR e se aproxima da zona de rebaixamento

O Santos aumentou neste sábado, (5), sua coleção de números ruins: empatou mais uma no Brasileirão, desta vez com o Athletico-PR, por 1 a 1, com gol de Pablo e de Marcos Leonardo.

O time não ganha há quatro rodadas na competição, tem o mesmo número de jogos e pontos (18) e se aproxima da zona de rebaixamento - pode até fechar a rodada na zona de queda. Mais uma vez também a Vila Belmiro não teve a presença de torcedores, como manda a punição imposta pelo STJD. "Foi um tempo. Não fizemos um primeiro tempo bom. Vamos trabalhar para conseguir os resultados", disse Marcos Leonardo, autor de sete gols no torneio.



Com portões fechados, a torcida tem feito falta, mas ela sabe o que fez e tem responsabilidade na fraca campanha do time no Brasileirão. Agora, o Santos tem o menos número de pontos e jogos. Dependendo dos resultados da 18ª rodada, pode descer para a zona de rebaixamento. Abriu o sábado em 15º lugar.



O empate na Vila neste sábado foi o sexto do time na competição. O Santos tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos do Brasileirão. Somente nas últimas quatro apresentações no torneio, além de empatar diante do rival paranaense, apanhou do Fluminense ( 1 a 0) e do São Paulo (4 a 1) e empatou também com o líder Botafogo (2 a 2) depois de estar ganhando por 2 a 0.



Deu dois chutes a gol no primeiro tempo, um para fora e outro travado. Aos 30 minutos, aproveitando erro de marcação e bom passe de Fernandinho, que organizava as saídas de bola do visitante, Pablo concluiu livre para deixar o seu time na frente: 1 a 0. O Santos tentou um arremate de primeira de Jean Lucas em passe dado por Marcos Leonardo, mas o santista pegou mal, muito mal, e a bola saiu por cima, longe do gol. Foi o melhor momento da equipe. Aos 42, em falta 'ensaiada', outra jogada errada após cabeçada de Gabriel Inocêncio na segunda trave.



O Athletico atuou com time reserva por causa do seu compromisso na semana que vem na Libertadores. Sua estratégia era manter o Santos longe de sua área.



O Santos melhorou no segundo tempo, com o time mais avançado. Foi uma mudança de posicionamento e não de qualidade. Nem mesmo com as alterações, o time respondeu a contento. O rival manteve sua pegada, sem pressa e apostando em jogadas isoladas para surpreender os donos da casa. Usou alguns titulares, como Vítor Roque, para segurar o resultado. Mas não conseguiu graças ao VAR, que chamou o árbitro para revisar uma possível mão na bola. Ele entendeu que teve o toque e marcou pênalti: Marcos Leonardo empatou.