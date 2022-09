Santos x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Athletico-PR jogam nesta terça-feira (27) em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Santos está em 12º na tabela. A equipe não vence há quatro rodadas e busca recuperação. Uma vitória dá novo fôlego para conquistar vaga na Libertadores e também pode afastar o time da zona de rebaixamento.

O Athletico tem 44 pontos e vem de dois empates. Para entrar no G-4, o Furacão vai precisar vencer. No entanto, o retrospecto da equipe na Vila não é positivo. São 20 jogos sem vitórias no estádio do adversário.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; Nathan (Madson), Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Ângelo, Luan e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Athletico - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Nico Hernández (Cittadini); Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FICHA TÉCNICA

Santos x Athletico-PR

Data e hora: 27/09, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, SP