Santos x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Santos recebe o Athletico-PR nesta terça-feira (14) pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30 (horário de Brasília).

Na partida de ida, vitória do Furacão por 1 a 0. Desta forma, a equipe paranaense joga pelo empate. O Athletico-PR, porém, não vive boa fase na temporada. O time de Paulo Autuori não vence a cinco partidas (três derrotas e dois empates).

A equipe santista também vive fase crítica na temporada. O Santos não vence a sete partidas (quatro derrotas e três empates). O time paulista conta com novo comando técnico: Fábio Carille assumiu no sábado (11) e empatou com o Bahia na 20ª rodada da Série A.

Palpites para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Escalações

Santos

João Paulo; Pará, Derick, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Jean Mota, Sánchez e Gabriel Pirani; Marinho, Raniel e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Athletico-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Erick; David Terans, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Ficha Técnica

Santos x Athletico-PR - Quartas de final da Copa do Brasil

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 14/09/2021 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (CBF-RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (CBF-RS) e Jose Eduardo Calza (CBF-RS)