Santos vence Flamengo no Maracanã e entra na briga por vaga na Pré-Libertadores

O Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e entrou na briga por uma vaga na Pré-Libertadores em 2022. O atacante Marcos Leonardo marcou o único gol da partida.

Com 49 pontos, ocupando a 11ª colocação, a equipe de Fábio Carille precisa torcer por tropeços de Fluminense (51), América-MG (50), Atlético-GO (50) e Ceará (50). Internacional e São Paulo, ambos com 48 pontos, também correm por fora na briga por Pré-Libertadores. O Flamengo, por sua vez, permanece com os 71 pontos conquistadosm em 37 partidas.

Na quinta-feira (9), o Santos recebe o Cuiabá, às 21h30, na Vila Belmiro, enquanto o Flamengo visita o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.