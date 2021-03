Santos vence Deportivo Lara e abre vantagem na Libertadores

O Santos contou com o primeiro gol entre os profissionais de dois jovens formados na sua base para abrir vantagem na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, derrotou o Deportivo Lara por 2 a 1, nesta terça-feira. Vinicius Balieiro e Kaiky marcaram para o time em um jogo com três gols no segundo tempo.



Eles foram duas das novidades da escalação de Ariel Holan, assim como Ângelo grande destaque do primeiro tempo de um duelo em que o Santos teve atuação irregular, com dificuldade para finalizar e para barrar as ações ofensivas do Deportivo Lara, que disputou o seu primeiro jogo na temporada.

Panorama



Já para o Santos, foi a primeira vitória em cinco compromissos, sendo dois com Holan. E que deixou o time com a vantagem de só precisar de um empate na próxima terça-feira, em Caracas, para avançar à terceira fase preliminar da Libertadores. Antes, no sábado, enfrentará o Ituano, também na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.