Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:29)
Jogada
Legenda: Escobar, jogador do Santos e ex-Fortaleza.
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos terá desfalques para o duelo contra o Fortaleza. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem dois atletas no departamento médico e um suspenso. As equipes se enfrentam em jogo decisivo na parte de baixo da tabela do Brasileirão. 

O lateral-esquerdo Souza vai ficar de fora da partida após receber o terceiro amarelo no empate diante do Botafogo, no Engenhão. Assim, Escobar deve assumir a posição. 

Neymar também segue de fora. O jogador mantém o tratamento de uma lesão na coxa direito. Apesar de realizar trabalhos no gramado, acompanhado da fisioterapia, deve retornar somente no duelo contra o Flamengo. 

Quem também deve ser desfalque é Tomás Rincón, que está em trabalho de transição. Já o meia Zé Rafael vai retornar após cumprir suspensão por cartão. 

O Peixe é o 16º na tabela com 32 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Tricolor é o 18º, com 27 somados. Santos e Fortaleza se enfrentam no sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: 

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.

