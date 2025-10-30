Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

O Santos terá desfalques para o duelo contra o Fortaleza. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem dois atletas no departamento médico e um suspenso. As equipes se enfrentam em jogo decisivo na parte de baixo da tabela do Brasileirão.

O lateral-esquerdo Souza vai ficar de fora da partida após receber o terceiro amarelo no empate diante do Botafogo, no Engenhão. Assim, Escobar deve assumir a posição.

Neymar também segue de fora. O jogador mantém o tratamento de uma lesão na coxa direito. Apesar de realizar trabalhos no gramado, acompanhado da fisioterapia, deve retornar somente no duelo contra o Flamengo.

Quem também deve ser desfalque é Tomás Rincón, que está em trabalho de transição. Já o meia Zé Rafael vai retornar após cumprir suspensão por cartão.

O Peixe é o 16º na tabela com 32 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Tricolor é o 18º, com 27 somados. Santos e Fortaleza se enfrentam no sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.