Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Santos terá quatro desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:16, em 31 de Outubro de 2025)
Jogada
Legenda: Neymar fez trabalho com bola nesta terça-feira (28)
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O Santos terá desfalques para o duelo contra o Fortaleza. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem três atletas no departamento médico e um suspenso. As equipes se enfrentam em jogo decisivo na parte de baixo da tabela do Brasileirão. 

O lateral-esquerdo Souza vai ficar de fora da partida após receber o terceiro amarelo no empate diante do Botafogo, no Engenhão. Assim, Escobar deve assumir a posição. 

Neymar também segue de fora. O jogador mantém o tratamento de uma lesão na coxa direito. Apesar de realizar trabalhos no gramado, acompanhado da fisioterapia, deve retornar somente no duelo contra o Flamengo. 

Quem também deve ser desfalque é Tomás Rincón, que está em trabalho de transição.

O lateral-direito Mayke, com inflamação no joelho direito também virou desfalque.

Já o meia Zé Rafael vai retornar após cumprir suspensão por cartão. 

O Peixe é o 16º na tabela com 32 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Já o Tricolor é o 18º, com 27 somados. Santos e Fortaleza se enfrentam no sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS: 

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme (Victor Hugo) e Lautaro Díaz.

Veja também

teaser image
Vladimir Marques

Perder com erro de arbitragem revolta, mas o Ceará precisa entender seu declínio técnico e reagir

teaser image
Jogada

Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

teaser image
Vladimir Marques

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que resgatar força como mandante na Série A

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário realiza eleições com duas chapas na disputa pela presidência; veja propostas

Pleito será realizado na sede do clube neste sábado

Redação Há 27 minutos
jogador

Jogada

Matheus Bahia nega crise no Ceará e pede apoio da torcida após sequência sem vitórias

Equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fluminense

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 33 minutos

Jogada

Fluminense tem quatro desfalques e uma dúvida para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Tricolor das Laranjeiras visita o Vozão neste domingo (2), pela 31ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 2 horas
Eleição no Ferroviário

Jogada

Justiça nega suspensão e eleição no Ferroviário está confirmada; saiba detalhes

Serão nove horas de votação e haverá disputa pela presidência de forma inédita em 92 anos

Brenno Rebouças Há 2 horas
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 31 de Outubro de 2025
Torcida do Fortaleza no aeroporto

Jogada

Com Lucas Crispim e festa da torcida, Fortaleza embarca para jogo com Santos; veja lista

As equipes se enfrentam neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela Série A

Alexandre Mota 31 de Outubro de 2025