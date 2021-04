Santos tenta manter Carlos Sánchez com salário menor e contrato de produtividade

A diretoria do Santos terá uma reunião com Carlos Sánchez nesta semana para discutir a renovação com o meia, que tem contrato encerrado em 22 de julho. O clube deseja manter o uruguaio de 36 anos, mas através de novas condições e diminuição do salário.

Os dirigentes têm planos de oferecer um vínculo de produtividade. O clube passa por uma situação financeira delicada e busca, ao máximo, diminuir a folha salarial.

Na negociação, enquanto o time alvinegro argumenta, Sánchez se recupera de uma cirurgia no ligamento do joelho esquerdo. Está em transição e trabalha com bola, mas ainda não tem previsão para retornar.

A relação entre clube e jogador é muito boa, sobretudo pela identificação que Sánchez criou com o torcedor santista, por isso, não há pressa da parte do Santos em definir a situação.

Sabino

Legenda: O zagueiro Sabino tem contrato com alto salário no Santos Foto: divulgação / Santos

Outro jogador que vive situação parecida é o zagueiro Sabino. Após ceder grande aumento salarial ao renovar o contrato do jogador até 2025, direção busca emprestá-lo para algum clube que arque com os valores - nome foi oferecido ao São Paulo, que recusou.

Caso não consiga repassá-lo, o Santos também buscará um acordo com o defensor. Na temporada de 2021, o atleta atuou uma vez e marcou gol no empate com a Ferroviária pelo Campeonato Paulista.