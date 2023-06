Santos rescinde contrato e Maicon tem caminho livre para assinar com Vasco

O Santos informou nesta terça-feira (20) que rescindiu o contrato com o zagueiro Maicon. A decisão foi tomada em comum acordo e abriu o caminho para o defensor assinar com o Vasco. Ele tinha vínculo com o clube paulista até o final desta temporada.

Maicon foi contratado pelo Santos em março de 2022 e chegou a ser peça importante do elenco, antes de sofrer com lesões e virar apenas a quarta opção do técnico Odair Hellmann. Foram 42 jogos com a camisa alvinegra, sendo apenas 14 nesta temporada.

O zagueiro Maicon assinou oficialmente nesta terça-feira (20) sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos Futebol Clube. O atleta de 34 anos tinha vínculo com o Peixe até o final de 2023.



Contratado pelo Alvinegro Praiano em março de 2022, Maicon disputou 42 jogos. O… pic.twitter.com/6YcKWKwxwr — Santos FC (@SantosFC) June 20, 2023

Livre do vínculo com o Santos, Maicon é aguardado no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, que já admitiu a busca por um zagueiro experiente, diferente do perfil do clube paulista. No Santos, a meta é buscar no mercado um jovem defensor.

FORÇA MÁXIMA

O Santos terá força máxima para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O treino desta terça contou com Soteldo, que esteve com a seleção da Venezuela durante a Data Fifa.



Com isso, o Santos deve enfrentar o Corinthians com: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo



Há quatro jogos sem vencer, o Santos ocupa apenas a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem oito.