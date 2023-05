Santos renova contrato com Lucas Lima até abril de 2025

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (1º), a renovação de contrato com o meia Lucas Lima até abril de 2025. O atleta chegou na Vila Belmiro no início de fevereiro, após passagem pelo Fortaleza, e firmou vínculo de produtividade. Com as metas superadas, ganhou a expansão contratual e também um aumento de salário.

Com 32 anos, Lucas Lima se destacou logo nos primeiros jogos e se tornou essencial para o time. Embora o Santos não atravesse um bom momento, a gestão compreendeu que a presença do meia gera um acréscimo de nível técnico no elenco alvinegro.

Na temporada de 2023, esteve em campo em 13 partidas. Ao todo, somou um gol e cinco assistências. Quando escalado, o Peixe registrou sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O próximo compromisso é diante do Newell’s Old Boys, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será nesta terça (2), às 21h30, em Rosário, na Argentina, pela 3ª rodada da chave E.