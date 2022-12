Santos recua aposentar camisa 10 após vídeo antigo com pedido de Pelé

O Santos recuou da ideia de aposentar a sua camisa 10 após a morte de Pelé. Em uma entrevista antiga que circula nas redes sociais, concedida pelo Rei do Futebol ao influencer Bolívia, ele sugere permanecer com o número em uso nas competições do Peixe.

"É melhor, talvez, deixar o número 10 porque aí o pessoal nunca vai esquecer", disse Pelé na ocasião.

Mudança de planos

Logo que tomou conhecimento do vídeo de Pelé, o atual presidente do clube, Andres Rueda, concedeu entrevista à Folha de S.Paulo.

"Há um vídeo antigo que chegou até nós em que o Pelé fala da vontade de manter a camisa 10. Mudou um pouco o conceito, agora. Deixamos para conversar com a família depois, agora nem é momento. A entrevista muda um pouco a nossa visão sobre o assunto. No vídeo, o Pelé diz que tem que continuar usando. Está tudo em aberto, mas, por enquanto, seguiremos com a 10 normalmente", explicou à Folha.

Antes de ter acesso ao vídeo, o dirigente havia afirmado em que proporia ao Conselho Deliberativo a aposentadoria da camisa e que, mesmo antes da decisão definitiva, o clube não utilizaria a camisa 10 durante as primeiras competições do ano: a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista.