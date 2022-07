Santos pode ser punido com perda de mando e multa de R$ 100 mil após confusão na Vila Belmiro

O Santos pode sofrer uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das cenas lamentáveis na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, na quarta-feira (14), que resultou na eliminação da equipe nas oitavas da Copa do Brasil. Cinco torcedores invadiram o gramado e um deles tentou agredir o goleiro Cássio, do time corintiano. Além disso, sinalizadores e outros objetos foram arremessados em campo.

O clube pode ser enquadrado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sobre desordem, invasão e lançamento de objetos, e perder até 10 mandos de campo, com uma multa de R$ 100 mil. O prazo para oferecer denúncia é de até 30 dias após a partida.

"Vamos avaliar a súmula do jogo que pode relatar algo que não foi pego pelas câmeras. O Grêmio tomou 10 perdas de mando (pela invasão de torcedores no gramado na última rodada do Brasileirão de 2021), mas depois cumpriu cinco e houve conversão", explica o procurador do STJD, Ronaldo Piacente.

Prisão dos infratores

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que cinco pessoas foram detidas após a confusão. "Cinco homens, com idades entre 20 e 33 anos, foram detidos após uma confusão no campo de um estádio de futebol, por volta das 23h09, de quarta-feira (13), no bairro Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista. Os autores foram conduzidos ao plantão judiciário da 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), onde foi registrado um Termo Circunstanciado como promover tumulto.

O caso e os autores foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (JECRIM). Os torcedores foram liberados.

As ações do Santos para ajudar na investigação podem influenciar a decisão do tribunal. "Mas não é só apresentar nomes. É preciso ver quais são, se são mesmo pessoas envolvidas nessa situação e se foram feitos boletins de ocorrência. Há previsão legal de exclusão da responsabilidade do clube", diz Piacente.