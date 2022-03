"Santos não fez proposta pelo Fernando Sobral", diz Robinson de Castro

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista ao programa Jogada 2ª Tempo, da TV Diário, afirmou que o Santos não fez proposta ao volante Fernando Sobral. O mandatário alvinegro afirmou que a informação de que o clube paulista havia consultado o Ceará e ouvido o valor para liberação não procede.

"Tenho relacionamento com o pessoal do Santos e não teve proposta de lá pelo Fernando Sobral. Pra mim isso foi algo plantado, sinceramente".

Em seguida, Robinson afirmou que Fernando Sobral só sairia se fosse vontade do clube ou do jogador, o que não é o caso.

"A multa dele é muito alta e impagável. Um jogador como ele, para ser negociado, só se for interesse do clube para fazer caixa ou por encerramento do ciclo do jogador, mas não vejo esse momento, não é o caso. Espero contar com o Sobral a temporada inteira".

Rumores

O interesse do Santos em Fernando Sobral foi noticiado na tarde desta terça-feira por veículos da imprensa nacional. Em uma das publicações, informava que o clube paulista havia consultado o Ceará e ouvido que o clube só aceitaria liberar o jogador por 2 milhões de euros.

Destaque

Ainda no ano passado, clubes como São Paulo e Internacional sondaram Fernando Sobral, mas os dois clubes esbarraram na alta multa do jogador, que segundo o presidente Robinson de Castro era "confidencial e absurda".

Na última temporada, Sobral foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, com 112, de acordo com o site 'Footstats'. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2023 e está no time desde 2019, quando foi contratado do Sampaio Corrêa.

O volante teve um edema na parte posterior da coxa esquerda que o tirou de muitos jogos na temporada, atuando apenas em dois jogos, contra Sampaio Corrêa e Sport, pela Copa do Nordeste, mas é considerado titular absoluto do Alvinegro.