Santos empata com Cuiabá em 0 a 0 na Arena Pantanal

Cuiabá e Santos empataram em 0 a 0 em jogo da 24ª do Campeonato Brasileiro. O duelo deste domingo (28) foi na Arena Pantanal.

O resultado manteve o Cuiabá na zona de rebaixamento com acumula 25 pontos e está em 17º. Já o Peixe é o 8º na tabela com 34 pontos.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo só no fim de semana pelo Brasileiro O Cuiabá recebe o São Paulo no próximo domingo. O Santos também vai atuar como mandante e enfrenta o Goiás, na Vila Belmiro, na segunda-feira, no complemento da 25ª rodada.