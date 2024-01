Santos elogia estrutura do Fortaleza, mira em títulos e elogia torcida: 'uma das melhores que já vi'

Na tarde desta terça-feira (16), o goleiro Santos foi apresentado, no Centro de Excelência Alcides Santos, como novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024. O atleta, que possui passagens pela Seleção Brasileira, foi contratado após duas temporadas atuando pelo Flamengo. Durante suas primeiras palavras pelo Leão, Santos contou seus objetivos com o Tricolor.

gostaria muito de marcar meu nome na história do Fortaleza com títulos. Pro clube é muito importante e o Fortaleza está num caminho certíssimo, e eu tenho certeza que logo o torcedor e o clube vão ter a alegria de conquistar algo importante pra esse grande time". Santos Goleiro do Fortaleza "Por onde passei, eu tive o privilégio de conquistar coisas importantes. E eu

Santos Goleiro do Fortaleza “Mas o sentimento de estar aqui é uma motivação enorme pra fazer a diferença, fazer que aqueles atletas que não conquistaram [grandes títulos] sintam essa mesma alegria que eu senti, de conquistar. Esse é o meu objetivo”.

DISPUTA INTERNA

O goleiro também foi questionado sobre a estrutura do clube e como espera que seja a disputa pela vaga no time titular.

Santos Goleiro do Fortaleza “Fiquei muito feliz com toda a estrutura que eu vi, ela tem tudo que um atleta precisa pra poder desempenhar o melhor, seja na parte de recuperação, na parte tática ou física. Então minha missão é dentro de campo, trabalhar pra que eu possa estar apto o mais rápido possível”.

Sei que preciso mostrar ao treinador que eu tenho que jogar, mas isso é no dia a dia, trabalhando para que o treinador se sinta confiante". Santos Goleiro do Fortaleza "A gente sabe da qualidade dos nossos goleiros. Admiro muito o João e sei da qualidade dele, do Koslinski e do Bruno. Então só quem tem a ganhar com essa disputa é o Fortaleza.

METODOLOGIA DE TRABALHO

No último ano, o goleiro não conseguiu repetir o número de atuações no Flamengo, somado a isso, Santos comentou como está sendo a adaptação ao clima de Fortaleza e a intensidade do jogo de Vojvoda.

Santos Goleiro do Fortaleza “Já pude perceber essa intensidade que o Vojvoda pede. Por ser meu primeiro treino eu sofri bastante, um pouco pelo calor, mas tenho certeza que com o passar das semanas vou me adaptando, se acostumando com a metodologia de trabalho.”

Santos Goleiro do Fortaleza “Estou me adaptando o mais rápido possível ao clube, a metodologia de treino ao trabalho. Por estar voltando de férias, estou sofrendo um pouco na parte física, mas me sinto bem.”

PAIXÃO DA TORCIDA E CONQUISTAS

Santos também comentou sobre a disputa do campeonato estadual e chegou a dizer que a “torcida do Fortaleza é uma das melhores do Brasil”.

Santos Goleiro do Fortaleza “A minha dedicação é pra que esse clube possa conquistar grandes coisas nas próximas temporadas [...] Sabemos da importância [do estadual]. É um campeonato que tem um peso importante no estado e tenho certeza que vamos buscar, pela sexta vez, o título”.

Santos Goleiro do Fortaleza “A experiência de ter vivenciado esses momentos de difíceis de tensão e você poder superá-los é importante. E isso, pra mim que já passei por essas situações, com certeza, em algum momento, isso vai ajudar”.

Santos Goleiro do Fortaleza “A torcida do nordeste é muito apaixonada, em especial a nossa. A torcida do Fortaleza é uma das melhores que já vi no Brasil. A gente acompanha a festa e sabemos da importância do torcedor está ao nosso lado em todos os momentos”.