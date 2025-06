Santos e Neymar encaminham renovação de contrato; atleta não enfrenta o Fortaleza

O Santos está próximo de acertar a renovação de contrato do atacante Neymar. De acordo com informações publicadas pelo ge, todo o projeto já foi rediscutido e os termos já estão prontos, aguardando apenas a assinatura de contrato do jogador.

O contrato inicial firmado entre Neymar e Santos tinha curta duração, indo apenas até o dia 30 de junho. A sua última partida seria justamente nesta quinta-feira (12), contra o Fortaleza, no Castelão, mas ele foi expulso no jogo contra o Botafogo.

Ainda segundo apuração do ge, Neymar teria dado sua palavra ao ge de que não negociaria com nenhuma outra equipe brasileira, dando assim preferência à sua renovação de contrato com o Alvinegro Praiano.

Aos 33 anos, Neymar retornou ao Brasil no início da temporada, mas tem tido uma passagem de altos e baixos. Ao todo, foram 12 jogos, três gols e três assistências desde que retornou ao futebol brasileiro.