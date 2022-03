Santos é convocado após corte de Weverton para jogo da Seleção Brasileira contra Bolívia

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi cortado da Seleção Brasileira neste domingo (27) após sofrer um trauma na mão direita durante treino da tarde na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Para sua vaga foi chamado, às pressas, Santos, do Athletico-PR, que se apresenta nesta segunda-feira (28).

Weverton nem terminou as atividades no penúltimo treino da Seleção antes da despedida das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele deixou o campo e foi encaminhado para realização de exames. O próximo compromisso da equipe é terça, contra a Bolívia, às 20h30, no estádio Hernando Siles-BOL.

"Foram descartadas quaisquer fraturas. Normalmente, neste tipo de lesão, é importante a observação das primeiras 24h, mas por questões de logística nós não temos este prazo. Nós viajamos no início da tarde desta segunda-feira e não existe uma segurança de que ele estaria nas suas melhores condições para jogar na terça-feira", explicou o médico.

Convocado pela 9ª vez, Santos não terá tempo de participar da última atividade da Seleção na Granja Comary. A apresentação, nesta segunda, já será no Aeroporto Internacional do Galeão, onde se junta à equipe já com destino à Bolívia.