Santos demonstra interesse em Fernando Sobral e Ceará estipula valor para liberação

O volante Fernando Sobral, do Ceará, voltou a ser alvo de outros clubes brasileiros. Um dos destaques do Vovô nas últimas temporadas, o volante é alvo do Santos após a chegada do treinador Fábian Bustos.

Segundo o g.e, o clube paulista consultou o Ceará e ouviu que o clube só aceita liberar o jogador por 2 milhões de euros. Ainda de acordo com o g.e, o Alvinegro Praiano considerou o valor alto e tentará negociar com o Vozão.

Ainda no ano passado, clubes como São Paulo e Internacional sondaram Fernando Sobral, mas os dois clubes esbarraram na alta multa do jogador, que segundo o presidente Robinson de Castro era "confidencial e absurda".

Destaque

Na última temporada, Sobral foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, com 112, de acordo com o site 'Footstats'. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2023 e está no time desde 2019, quando foi contratado do Sampaio Corrêa.

O volante teve um edema na parte posterior da coxa esquerda que o tirou de muitos jogos na temporada, atuando apenas em dois jogos, contra Sampaio Corrêa e Sport, pela Copa do Nordeste, mas é considerado titular absoluto do Alvinegro.