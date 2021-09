Santos aposta em Marinho e estreia de reforço contra Ceará; confira a provável escalação

Em busca de uma reação na temporada de 2021, o Santos terá novidades para enfrentar o Ceará neste sábado (18), às 21h, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A. O técnico Fábio Carille tenta a 1ª vitória desde a estreia e vai contar com um maior número de peças à disposição.

As principais apostas são o atacante Marinho, em recuperação de lesão muscular, e o zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, contratado na janela internacional, junto ao Rayo Vallecano-ESP, e que ainda não atuou.

A expectativa é que a dupla possa reforçar o elenco contra o Vovô. A única baixa confirmada entre os tidos como titulares até o momento é o centroavante Lucas Braga, que cumpre suspensão.

A provável escalação do Santos é: João Paulo, Pará, Emiliano Velázquez, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Gabriel Pirani e Sánchez; Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme.

Na classificação, o Peixe está na 13ª posição, com 23 pontos - um a menos que o Alvinegro de Porangabuçu. Sob comando de Carille, empatou com Bahia (0x0) no Brasileirão e perdeu para Athletico-PR (1x0) na Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final da competição nacional.