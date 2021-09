Santos anuncia Fábio Carille como novo treinador até o final de 2022

O Santos Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do técnico Fábio Carille para a sequência da temporada 2021. O comandante assinou contrato com a equipe paulista até o final de 2022. Chegam ao clube santista, além de Carille, o auxiliar Leandro Silva, o analista Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz.

BEM-VINDO, CARILLE! ⚪⚫



Fábio Carille é o novo técnico do Santos FC. O treinador acertou seu vínculo em conversa com o presidente, Andres Rueda, e o executivo de futebol, André Mazzuco, definindo acordo até o final de 2022. A estreia será no sábado (11) contra o Bahia, na Vila. pic.twitter.com/Nc9iwCvPR7