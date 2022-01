Santos aguarda resposta de Pablo para fechar contratação de atacante com São Paulo

O Santos trabalha na montagem do elenco de 2022 e busca a contratação do atacante Pablo, do São Paulo. Segundo o ge, os clubes possuem negociação avançada, mas a transferência ainda depende do desejo do centroavante, que tem contrato até o fim de 2023 no time do Morumbi.

O vínculo é por empréstimo, com o Peixe pagando parte dos vencimentos. Na última temporada, o atleta de 29 anos marcou 13 gols em 38 partidas pelo São Paulo, sendo o artilheiro do time no ano.

O cenário é similar ao do Ceará, que também tinha Pablo como principal opção para a camisa 9. O time cearense tinha interesse na transferência e desistiu com a demora em uma resposta de Pablo.

O centroavante foi contratado por R$ 26,6 milhões pelo São Paulo junto ao Athletico-PR, na maior compra da história da equipe paulista. Com lesões e baixo desempenho, não está nos planos atuais.