Santos acerta contratação de volante destaque da base do Floresta

O Floresta anunciou a transferência do volante Rafael, destaque do sub-20, para o Santos. Com 19 anos, a promessa alviverde assinou com o clube paulista até o fim de 2023.

Como parceria, o time da Vila Manoel Sátiro manteve 30% dos direitos econômicos do jogador e cedeu 70% ao Peixe. O jovem foi captado pelo Verdão através do programa de avaliação de atletas.

Em nota, a diretoria do clube desejou para Rafael “boa sorte, sucesso e que possa sempre buscar mais para crescer em sua carreira profissional”. O volante participou das partidas da pré-Copa do Nordeste e da fase de grupos da competição regional, ambos pelo profissional.