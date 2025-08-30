Diário do Nordeste
Santo Antônio vence a atual campeã Bela Vista e conquista a Taça das Favelas Feminina

A equipe do interior cearense conquistou o título da Taça das Favelas pela primeira vez em sua história

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 17:09)
Jogada
Legenda: Foi o primeiro título do Santo Antônio na Taça das Favelas
Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Santo Antônio de Sobral é campeão da Taça das Favelas no feminino. Na Areninha do Barroso II, a equipe sobralense bateu a atual campeã Bela Vista,  por 1 a 0, neste sábado (30), e conquistou o primeiro título da competição em sua história.

Após um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, a equipe interiorana, que já havia criado as principais oportunidades da partida, marcou o gol do título com Clarinha, em um chute de fora da área.

A equipe representante do interior do Ceará teve que viajar cerca de 250km para disputar a final da Taça das Favelas 2025. A base do time montado pela treinadora Cibele tem origem do futsal e contaram com atletas versáteis para surpreender a equipe da capital cearense.

 

