Santa Cruz x Caucaia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santa Cruz e Caucaia entram em campo nesta quinta-feira (5), às 21h30 de Brasília, no Arruda, em Recife (PE), para disputar a fase preliminar da Copa do Nordeste 2023, valendo vaga na segunda fase eliminatória da competição regional. O duelo acontece em jogo único e o time que avançar encara o vencedor do duelo entre Botafogo-PB e Retrô.

O Santa Cruz disputará a Série D do Brasileirão na temporada 2023. A equipe pernambucana é comandada pelo técnico Ranielle Ribeiro e quer seguir lutando por uma vaga nas próximas fases da Copa do Nordeste. Por conta de uma punição sofrida pela equipe, o jogo será disputado com portões fechados.

Já o Caucaia também irá disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. A equipe cearense, comandada pelo já conhecido treinador Roberto Carlos, também está na disputa da primeira divisão do Campeonato Cearense.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida exclusivamente para o Pernambuco, pela TV Jornal

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Yan Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur Santos e Anderson Ceará; Lucas Silva, Hugo Cabral e Michel Douglas. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Caucaia: Célio; Ceará, Airton Jr, Túlio e Matheus Maranguape; Guto, Keylon e Everton; Jamaica, Juliano e Goiaba. Técnico: Roberto Carlos.

SANTA CRUZ X CAUCAIA | FICHA TÉCNICA

Local: Arruda, em Recife (PE)

Data: 05/01/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)