San Lorenzo x Fortaleza pela Sul-Americana: venda de ingressos termina nesta quarta-feira (19)

O torcedor tricolor já pode adquirir ingressos para apoiar o Fortaleza no jogo contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana. A entrada custa R$ 275,00 (correspondente a 12.000$ pesos argentinos). As vendas terminam nesta quarta-feira (19), às 20 horas (de Brasília). A torcida visitante ficará no setor Oeste do Estádio Nuevo Gasómetro.

É possível adquirir os bilhetes no site https://casla.miclub.info/login.php. Depois, realizar o cadastro, verificar a senha do login no email e acessar novamente o portal para comprar o lugar no respectivo setor.

Também será possível adquirir ingressos presencialmente, até o dia do jogo. A venda ocorrerá na sede do clube, que fica na Avenida La Plata, 1782. Não haverá vendas no estádio.

Venda de ingressos na sede do San Lorenzo:

Quarta-feira: 10h às 19h (hora local)

Quinta-feira 10h às 14h (hora local)

O Tricolor do Pici é líder do Grupo com três pontos e é seguido pelo San Lorenzo, que tem a mesma pontuação mas menor saldo de gols. As equipes se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada do Grupo H na Sul-Americana. O duelo será nesta quinta-feira (20), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).