San Lorenzo pode ter até 4 desfalques contra o Fortaleza pela Sul-Americana

O San Lorenzo é o adversário do Fortaleza nesta quinta-feira (20), às 19 hora no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, pela 2ª rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana. O confronto é considerado chave para a liderança do Grupo H, pelos dois clubes serem os mais fortes da chave.

E o 'El Ciclón' deve ter até 4 desfaques contra o Tricolor de Aço, todos no meio-campo. O volante Elias é um dos capitães do time e uma das peças chave do time de Insua e sofreu um trauma sério na face durante o jogo contra o Talleres.

Em boletim médico divulgado no último dia 17, o clube argentino informou: "Após os exames realizados, Jalil Elias apresentou fratura dos ossos nasais e traumatismo craniano, sem perda de consciência. O meio-campista já está junto com o restante da delegação".

Outros desfalques

Outros três são: Carlos Sánchez, que foi expulso na estreia na Venezuela, Agustín Martegani sofreu uma torção no tornozelo e Elian Irala, está com dengue e segue em repouso.

Boa Fase

O San Lorenzo vem em bom momento na temporada. São 12 jogos pelo Campeonato Argentino, com 7 vitórias e a vice-liderança com 24 pontos. Os Corvos chegaram a liderar o certame, mas foram ultrapassados pelo River Plate, que com 5 vitórias seguidas, chegou aos 30 pontos. Na Sul-Americana, os Cuervos estrearam vencendo o Estudiantes de Mérida por 1 a 0 fora de casa