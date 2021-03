Sampaio Corrêa faz publicação machista e revolta torcida; veja reações

Uma publicação do Sampaio Corrêa nas redes sociais gerou revolta de torcedores nesta terça-feira (23). O clube divulgou uma propaganda de um motel com foto de uma mulher seminua na arquibancada e valores de desconto no estabelecimento.

O post, de teor machista, foi rechaçado por representantes de diversas torcidas, principalmente do público feminino. Para se retratar, a Bolívia Querida fez postagem com a frase "lugar de mulher é onde ela quiser".

Vale ressaltar que a primeira imagem não foi apagada e segue nas mídias oficiais do time de Maranhão. Veja a publicação e uma parte das reações:

